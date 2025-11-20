元おニャン子クラブの女優国生さゆり（58）が19日深夜放送の、TOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。ミッツ・マングローブ（50）を相手に、歌番組で人気絶頂だったピンクレディーの代わりに山口百恵さんと桜田淳子さんの2人がカメラリハで振り付けを覚えて歌っていたと振り返った。ミッツが「かつてみんなピンクレディー待ちだった時代があるんだね」と話すと国生は「だって、夜ヒットで、ピンクレディーさん