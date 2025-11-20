夫がギャンブルで借金を作っていた、という投稿者さん。そこで、投稿者さんの貯金から、借金はいったん完済をし、生活を立て直すべく、夫はアルバイトも始めたようです。しかし、やはり投稿者さんが扶養を外れて働いた方がいいのか、悩んでいるようで…。ママリに寄せられた声をご紹介します。 ギャンブルで借金を作っていた夫。貯金で完済したけれど… 旦那の借金(ギャンブル)が発覚して家のお金がなくなりました。