福岡県八女市の山中に小型機が墜落した事故で、国の航空事故調査官が20日、墜落現場での調査を始めました。調査官は、空中での分離ではなく「地面との衝突による散乱の可能性がある」との見方を示しました。■松永悠作記者「午前9時50分ごろです。事故調査官が警察、消防とともに小型機の墜落現場へと入っていきます。」18日、福岡県八女市星野村の山中に小型機が墜落し、搭乗していた3人とみられる遺体が見つかりました。20日午前