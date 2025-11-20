岡山県高梁市の中学校の給食に地域のブランド牛肉を使ったメニューが提供されました。 【写真を見る】ブランド牛「備中牛」の牛丼が中学校の給食に登場年に1回の特別メニュー「誇りに思いますね」【岡山・高梁市】 高梁市立川上中学校の給食に登場したのは「備中牛」の牛丼です。格付け評価が3等級以上の地域のブランド牛肉を、次世代を担う子どもたちに食べてもらうことで普及促進につなげようという取り組みです