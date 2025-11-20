巨人の選手が２０日、短距離を速く走るために必要な技術習得を目的としたスクール「走りの学校」のインストラクターから指導を受けた。午前は育成選手を中心に基礎的な内容の講義を受講。午後は足を武器とする選手を中心に、帰塁や守備でのボールの追い方など、より野球に特化した実践的なトレーニングを行った。これまで何度か受講している増田大だが、午後の野球に特化したトレーニングを行うのは初めて。「クロスオーバー