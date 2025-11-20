◆大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）幕内・時疾風（時津風）が３敗を守り優勝争いに残った。同・熱海富士（伊勢ケ浜）を巻き替えて左上手を取って前に出た。相手の圧力に下がりながらも土俵際で下手投げ逆転。過去２戦全敗だった難敵を倒し「勝ててうれしい」と喜んだ。２敗の横綱・大の里（二所ノ関）ら３人を１差で追う。宮城出身初の優勝の期待がかかるが「（Ｖ争いについて）いわれるけれど、一日一番や