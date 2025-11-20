年末商戦が早くもスタートです。アメリカ発祥の大型セール「ブラックフライデー」が、流通大手のイオンできょう20日に始まりました。 （記者）「20%オフ、30%オフ、それから半額のものまで。お得なブラックフライデーセールがきょうから始まりました」 ブラックフライデーはアメリカ発祥で、11月下旬から行われる大型セールです。 イオンでのセールは今年で10年目。例えば、冬