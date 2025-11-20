企業の活性化につなげようと、群馬県桐生市で展示商談会が開かれ、東毛エリアを中心とした企業が自慢の製品をＰＲしました。 「ビジネスマッチングフェア」は、企業の販路拡大を支援し企業の活性化につなげようと、桐生信用金庫が自治体などと連携して２００６年から開いているものです。 会場には東毛エリアを中心に合わせて１７３の企業や団体がブースを構え、自慢の製品やサービスをＰＲしました。また、就職に向