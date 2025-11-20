50歳以上の男子プロゴルファーが競う、今シーズンのツアー最終戦があす21日から鹿児島県指宿市で開かれます。それを前に、20日はプロ・アマ大会が開かれました。 いぶすきゴルフクラブであす21日に開幕するのは、PGAの今シーズンシニアツアー最終戦「いわさき白露シニアゴルフトーナメント」です。 出場選手は、前回の大会の優勝者で連覇を目指す塚田好宣プロや、国内シニアで現在賞金ラン