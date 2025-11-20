全国各地の人気のご当地パンを集めた催しが、高松オルネで始まりました。粒あんが入った食パン兵庫の「あん食」に、昆布の旨味がつまった「富山の昆布パン」、鹿児島の「西郷どんのプレミアムブッセ」です。 【写真を見る】兵庫「あん食」富山「昆布パン」など高松オルネ屋上に全国のご当地パン「47店128種類」が日替わりで登場 高松オルネの屋上に北海道から沖縄までその土地でしか味わえないご当地パンが並びます。全国47店