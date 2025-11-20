来春のセンバツ高校野球大会の群馬県の２１世紀枠推薦校に、高崎経済大学附属高校が選ばれ、県高野連から表彰状が贈られました。 県高校野球連盟の上原清司会長は２０日に高経大附属高校を訪れ、２１世紀枠推薦校の表彰状を野球部の山田依歩希主将に手渡しました。 高経大附属は秋の県大会でベスト８に進出した実力と、短時間の効率的な練習で「文武両道を体現している」として評価されました。２１世紀枠は今後、関東・東京地区