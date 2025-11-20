去年12月、JR鹿児島本線・川内駅のホーム近くで起きた貨物列車の脱線事故についてです。 国の運輸安全委員会はきょう20日、「事故の原因分析に時間を要し、1年以内に調査を終えることは困難だ」という見通しを示しました。 運輸安全委員会によりますと、去年12月12日、JRの貨物列車が川内駅を出発し、時速およそ15キロで走行していたところ、運転士が通常と異なる揺れを感じたため、非常ブレーキを使用して停止させ