桐生市役所 群馬県桐生市が月ごとの生活保護費を満額支給せず分割して渡したのは違法だとして、受給者３人が損害賠償を求めた訴訟で、市は前橋地裁で和解が成立したと発表しました。 和解内容は、桐生市が違法行為を認めて謝罪し、解決金あわせて１２０万円を支払うというものです。訴状によりますと、市は２０２３年、５０代と６０代の男性にそれぞれ月額７万１４６０円の支給を決定していましたが、半額程度しか支給しな