「持たず、作らず、持ち込ませず」ノーベル平和賞を受賞した佐藤栄作総理の下で日本の国是とされた非核三原則です。 被爆者からは反対の声が上がるなか、見直しへと進むのでしょうか。 矢田息吹記者「自民党本部前です。きょうから党内では、安保関連３文書の改訂について議論が始まりました。焦点となる非核三原則の見直しについてどのような結論が出されるのでしょうか」 自民党は２０２２年に策定された安保関連３文書