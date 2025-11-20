家事は夫婦で分担するというのが理想的。しかし現実は、ママがほとんどの家事を担っているという家庭も少なくないのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、旦那さんの掃除に関するこんな質問がありました。『あなたの旦那さん、リビングの掃除やトイレの汚れとかを清掃してくれる？』家族が集まり過ごす時間が長かったり、汚れやにおいが気になったりと、家の中でも特に掃除を頑張りたいのが「リビング」と「トイレ」