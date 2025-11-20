安芸区で、小学１年生の木下あいりさんが殺害された事件から２２日で２０年になるのを前に、通っていた小学校でヒマワリの贈呈式が行われました。 安芸区の矢野西小学校では児童に命の大切さを伝え、事件を風化させないようにと８年前から毎年、あいりさんが好きだったヒマワリが地域住民から贈られています。 事件から２０年となる今年も地域住民らが育てたヒマワリ１２株や切り花が学校に飾られました。 児童代表「毎年この時