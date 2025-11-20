２０日朝、群馬県桐生市のＪＲ桐生駅周辺で子グマ１頭の目撃情報があり、近くの中学校１校が休校になりました。クマは河川敷の茂みに逃げ込み行方が分からなくなっていて、市は注意を呼びかけています。 市によりますと２０日６時４０分ごろ、桐生市巴町のＪＲ桐生駅の南側で子グマ１頭の目撃情報がありました。 警察などが近くを捜索したところクマは錦町の商工会議所の辺りで目撃された後、渡良瀬川の河川敷にあるサッカӦ