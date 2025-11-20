◆大相撲九州場所12日目・大栄翔（押し出し）正代（20日、福岡国際センター）西前頭5枚目の正代（34）＝熊本県宇土市出身、時津風部屋＝の負け越しが決まった。押しながらも大栄翔に回り込まれ、逆に押し出された。「あと一歩が出なかった。あそこ（自分の押し）で決めたかったが、焦っていたのかな」と悔やんだ。秋場所では10勝を挙げたが、九州場所では4年連続の負け越しとなった。九州場所では今でも大声援を受ける元大関