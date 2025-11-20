県内で2例目となる野生イノシシの豚熱感染です。県は20日、霧島市で見つかった死んだ野生のイノシシが家畜伝染病の豚熱に感染していたと発表しました。相次ぐ感染に、警戒が高まっています。 県は20日、緊急の防疫対策会議を開きました。県は霧島市で18日見つかった死んだ野生のイノシシ1頭について遺伝子検査の結果、豚熱に感染していたと発表しました。 豚熱は豚やイノシシがかかり、高い致死率が特徴です。 県内で野生イノシ