福岡県警筑紫野署は20日、筑紫野市美しが丘北3丁目11番付近の路上で19日午後6時10分ごろ、通行中の中学生男子が見知らぬ男性から声をかけられ、後ろから服を引っ張られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は60代で白髪交じりの長髪。茶色のダウンジャケットを着用していたという。