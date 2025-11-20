声優の島崎信長（※崎＝たつざき）、俳優の綱啓永が20日、都内で行われた実写映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）の最速試写会の舞台あいさつに登壇した。【写真】蘇枋を意識した揺れるピアスがかっこいい…！ポーズを決める綱啓永島崎はアニメ『WIND BREAKER』、綱は映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』で、頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿（ほうふつ）とさせる拳法の使い手で右目の眼帯がト