MBSテレビの特番『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキング』（関西ローカル）が19日に放送され、シンガー・ソングライター円広志（72）が後輩のaiko（49）にテレビ越しで“謝罪”した。【画像】『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキング』最終結果関西人1万人に聞いた「好きな関西出身アーティスト・ベスト20」を発表する音楽バラエティー。大阪・吹田出身のaikoが2位に入った。「平成のラブソング女王