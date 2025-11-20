県内で養殖のカキが大量死している問題で、呉市の新原市長は自民党の議員連盟に財政支援など要望しました。 呉市の新原市長はカキの養殖に関する自民党の議員連盟に業者への財政支援や原因の解明を求める要望書を手渡しました。 県によりますと、東広島市や呉市では水揚げした９割のカキが死んでいるなど養殖業者に大きな被害が出ています。 呉市 新原 芳明市長「（呉市のカキ養殖業者は）売り上げが立たない。へい死したカキの