特殊詐欺の「かけ子」をしたとして逮捕された43歳の男性について、東京地検は不起訴処分としました。2022年に茨城県に住む女性にウソの電話をかけ、現金50万円をだまし取ったとしてことし9月に逮捕された43歳の男性について、東京地検は20日付で不起訴処分としました。東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。