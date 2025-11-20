WindowsはCopilotをはじめとするさまざまなAI製品を開発していますが、これらのAIに対しては根強い批判もあります。Microsoft AIのムスタファ・スレイマンCEOは、WindowsのAI製品に対する不満に「AIの能力に感銘を受けていない人々がいることに驚いている」を反論しました。Microsoft AI CEO pushes back against critics after recent Windows AI backlash - "the fact that people are unimpressed ... is mindblowing to me" |