妹とけんかをしたくないという小学1年生の男の子が、妹の怒りや喜びといった感情を日々記録し、兄妹げんかの“解決策”を見出しました。 算数が大好きな奥俊介くん（7）。鹿児島大学教育学部附属小学校の1年生です。 Q.俊介くんはどんな子？ （クラスの子たち）「クラスのなかで一番元気」 俊介くんが、夏休みに調査したのが…。妹はなぜ怒る？なぜ笑う？ （鹿大附属小1年 奥俊介くん）「僕が調べたのは『いもうとのおこる