渋滞解消に向けては車から公共交通への転換も重要なポイントになってきます。交通需要の増える年末に合わせバス事業者が新たな取り組みをはじめます。 県内のバス会社が運営する共同経営推進室は、ことし12月1日から31日まで朝の通勤時間帯を除き、タッチ決済を利用することで運賃が20％安くなる取り組みを行うと発表しました。対象となるのは熊本市内を通る路線バスと熊本電鉄、熊本市電です。 共同経営推進室は、朝の通勤