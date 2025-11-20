徳之島で保育士の女性が殺害され、当時高校生だった男が逮捕・起訴された事件から、きょう11月20日で1年です。男と女性の間に何があったのか？住民からは動機の解明を望む声が聞かれます。 （記者）「現場の住宅です。庭や玄関先には雑草が生い茂り、事件から1年の経過を実感させられます」 この事件は去年11月20日、鹿児島県伊仙町佐弁の保育士・菊池房子さん(当時55)が、自宅で包丁で刺され、殺害されたものです。 およそ2か