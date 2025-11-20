外国人観光客が増加する中、食や文化の体験を楽しむ「コト消費」が注目されています。この「コト消費」を盛り上げようと、県は20日、鹿児島の工芸品に触れることができるイベントを初めて開催しました。 繊細なデザインの薩摩切子に。美しい木目とツヤの屋久杉。 鹿児島市で開かれた「かごしま工芸品フェア」です。会場には、県内12の伝統的工芸品が並び、20日に鹿児島港に寄港したクルーズ船客が、実際に触れて魅力を感じ