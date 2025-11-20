細田守監督とS高等学校、N中等部に通うメディア広報委員会の生徒たち【写真を見る】自身の経験を踏まえ、生徒たちにアドバイスを送る細田守監督『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』、『バケモノの子』、『未来のミライ』、『竜とそばかすの姫』など、数々のアニメーション映画を手掛け、国内はもちろん海外でも多くのファンから支持されている細田守監督。そんな細田監督の最新作『果てしなきスカ