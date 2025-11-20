俳優のムロツヨシが、20日までにエックスを更新。俳優仲間の松山ケンイチが投稿したゲームのスクリーンショットに反応し、ファンから笑いが起こっている。【写真】ムロツヨシも驚いた松山ケンイチの『ドラクエウォーク』松山は「うちのムロツヨシです」とつづり、スマートフォン向け位置情報ゲーム『ドラゴンクエストウォーク』のスクリーンショットを投稿。そこには、ふんどしを装備した「ムロツヨシ」という名前のキャラクタ