11月18日、歌舞伎俳優の十三代目市川團十郎が、バラエティ番組『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』2時間スペシャルに出演した。そこでの、子ども2人の成長した姿が反響を呼んでいる。團十郎は長女の四代目市川ぼたん（麗禾）、長男の八代目市川新之助（勸玄）の親子3人で出演。一家とMCの小泉孝太郎が、焼き肉店で対談した。「家族で過ごす自宅や趣味、休日の映像が流れました。ぼたんさんは14歳、新之助さんは12