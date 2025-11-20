170棟以上の建物が焼け、甚大な被害が出ている大分市佐賀関の大規模な火災。発生から3日目となる中、未だ鎮火に至っていません。 火災があった大分市の佐賀関から現在の状況を中継でお伝えします。 ◆柴田真里記者大分市佐賀関です。風はそれほど強くありませんが、日が暮れて寒さが強まってきました。そのような中でも消防などによる消火活動が続けられています。 火災が起きた現場はこの奥にあるんですが、少し距離がありまし