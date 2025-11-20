Image: Amazon.co.jp この記事は2025年11月1日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。毎日の生活をもっと楽しく、便利にしてくれるスマートディスプレイに注目が集まっています。2025年11月に登場した新しい「Amazon Echo Show 11」は、11インチの大画面と空間オーディオを搭載し、キッチンやリビング