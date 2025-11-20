放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。11月16日（日）の放送は、モデルで「tefutefu」のクリエイティブディレクターである森星（もり・ひかり）さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、森星さん、宇賀なつみ◆人生に大きな影響を与えた祖母・森英恵のラストショ