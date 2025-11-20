元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が19日、自身のインスタグラムを更新。妻で第1子妊娠中のタレント・加島ちかえ（36）と共にプレママ・プレパパセミナーに参加したことを報告した。【写真】「お腹もだいぶ大きくなりました」夫婦でプレママ＆パパ教室に参加した城咲仁＆加島ちかえ城咲は「ちかちゃんのお腹もだいぶ大きくなりました 昨日は、夫婦でミキハウスプレママプレパパ教室へ 沐浴の仕方やオムツの変え方など