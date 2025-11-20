◆大相撲▽九州場所１２日目（２０日、福岡国際センター）西十両４枚目・朝乃山（高砂）が、同８枚目・風賢央（押尾川）を押し出して、９勝３敗とした。「相手を正面においてしっかり攻め込むことができた」と振り返った。取組中に相手のぶつかりを受け、右目上の額付近が腫れ上がった。支度部屋では患部に氷を当てて冷やし、「痛かった。ずーんときてやばい。たんこぶは嫌ですね」と話した。再入幕に近づく２ケタ白星まで