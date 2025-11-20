きょうの県内は澄み切った青空が広がりました。日中は雪を頂く立山連峰とのコントラストが美しかったですね。そして冷え込んだ朝方に高岡市の雨晴海岸で現れたのが海面から霧のように立ちのぼる「けあらし」です。 日の出前、午前6時ごろの雨晴海岸です。海面から、ゆらゆらと白く立ちのぼるのが「けあらし」です。高岡市伏木のけさの最低気温は3.9度。放射冷却で冷え込む中、カメラを構えた人や家族連れなど多くの人が訪れまし