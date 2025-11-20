亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 けさは早起きして、してきました。地元の人によると、けさ、今シーズン初めて現れたということでした。 （亀田気象予報士）「手がかじかむような寒さですけれども、けあらしの上に浮かぶ桜島、格別です」 こちらは、姶良市脇元の重富漁港付近です。今朝は県内の多くの地点で、今シーズン最低気温を記録するほど