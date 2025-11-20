3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！ ミセスLOCKS！」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月10日（月）の放送では、現在開催中の5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」で訪れた愛知県での思い出などについて語り合いました。Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗――ミセスのグループ史上