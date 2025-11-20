女優の北川景子が２０日、大阪市北区の大阪ステーションシティシネマで主演映画「ナイトフラワー」の先行上映会で舞台あいさつ。地元・関西のファンに、夫の歌手・ＤＡＩＧＯとのプライベート事情も明かした。北川が登壇すると、詰めかけたファンは声をそろえて「おかえり〜」のコール。すると「お〜、すごい！ただいま〜」とレスポンスした。お隣の神戸市出身で作品は全編関西弁。「舞台あいさつで大阪に来るのは多分８年ぶ