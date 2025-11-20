2026年1月16日より放送されるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期の新PVが公開され、EDテーマをmiletが担当することが発表された。 参考：「フリーレン様、大喜利はやめてください」『葬送のフリーレン』公式Xのネタ投稿が話題に 『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による原作漫画をアニメ化した本作。勇者とそのパーティーによって