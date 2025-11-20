◆大相撲▽九州場所１２日目（２０日、福岡国際センター）東前頭１０枚目・大栄翔（追手風）が、西同５枚目・正代（時津風）を押し出して、７勝５敗とした。「立ち合いがダメだったが、まわり込めたことが良かった」と振り返った。今回が正代と幕内で３４回目の対戦だった。「かなりやっていますね。若い時からやっていて、向こうが大関の時もやった。思い切っていける相手」と話した。通算では２４勝１０敗と勝ち越している