女優・北川景子（39）は20日、大阪市内で開催された自身が主演を務める映画「ナイトフラワー」（28日全国公開、内田英治監督）の先行上映会で舞台あいさつに登壇。神戸市出身の北川が関西への“凱旋”とあって客席からは「お帰り〜」の大合唱。北川も「ただいま〜。大阪での舞台あいさつは8年ぶりです」と語った。借金取りに追われ東京へ逃げてきたシングルマザー・永島夏希（北川）が2人の子どもの夢をかなえるために夜はドラ