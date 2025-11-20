安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判。山上徹也被告の初めての被告人質問が行われました。■将来の夢「石ころ」と卒業アルバムに…弁護側「卒業アルバムの将来の夢には、なんと書きましたか？」山上徹也被告（45）「『石ころ』と覚えています」弁護側「どういう意味ですか？」山上徹也被告（45）「ろくなことがないだろうという意味です」山上徹也被告、45歳。弁護側「自分が45歳まで生きていると、思っていましたか？」山上