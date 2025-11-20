アメリカのグラス駐日大使は、中国政府が日本産水産物の輸入を事実上、停止していることについて、「私たちは日本を支持する」と強調しました。アメリカグラス駐日大使「高市首相の発言に対する中国側の挑発的な言動や経済的な威圧は、全く有益ではなく地域の安定を損なうものです」グラス駐日大使と茂木外務大臣は20日、会談し、日米同盟や経済協力の強化を確認しました。グラス大使は会談後、「尖閣諸島を含む日本の防衛に対す