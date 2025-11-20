米株価指数先物時間外取引堅調、ダウ先物は２７３ドル高 東京時間19:53現在 ダウ平均先物12月限46481.00（+273.00+0.59%） Ｓ＆Ｐ500先物12月限6740.25（+78.75+1.18%） ＮＡＳＤＡＱ100先物12月限25094.75（+373.00+1.51%）