床にバッグや服を置いてしまう…。そんな自分を「片付け下手」と感じていませんか？じつは、床置きが続くのは意志の弱さではなく、“脳の仕組み”が原因なんです。暮らしの動線上に「かけるだけで片付く」仕組みをつくることで、無理なく整う部屋に変わります。今回は、整理収納アドバイザーのYUKAさんが自宅で実践している、心理と動線に基づいた「壁かけ収納術」を伺いました。床置きが片付かないのは、脳が“未完了”と感じて