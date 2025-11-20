大分市佐賀関で18日発生した大規模火災では、約170棟が燃えていて、自宅に帰れず避難生活を余儀なくされている人が多くいます。 こうした中、今回の火事で被災した人を支援しようと、大分市役所に義援金の募金箱が設置されました。 募金箱が設置されたのは大分市役所の本庁舎1階にある案内所です。 義援金の受け付けは20日から始まりましたが、早速、多くの善意が寄せられていました。 大分市役所本庁舎 ◆大