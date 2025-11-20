旅行好きの皆さん、お待たせしました！エイチ・アイ・エス（HIS）が、2025年11月21日(金)から12月1日(月)までの11日間限定で、大規模セール「HIS BLACK FRIDAY」を開催します。昨年の大反響を受け、今年も「売切御免」のスペシャルプライスが続々登場。ソウル3日間が9,800円、沖縄3日間が17,800円など、二度見してしまうような衝撃価格のツアーが目白押しです。燃油サーチャージ込みや不要の商品も多く、冬の旅行や来春の計画を立